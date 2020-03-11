Клерк.Ру

Люди! Вы сами попросили Терешкову организовать Путину новый срок

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова пояснила, что предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента, так как ее об этом просили не политические круги, а простые люди. Об этом она рассказала газете «Комсомольская правда».

10 марта Валентина Терешкова призвала внести в Конституцию поправку, убирающую ограничения по числу президентских сроков, и предложила предоставить возможность переизбраться действующему президенту. После этого в Госдуму прибыл Владимир Путин, чтобы обсудить это предложение и оно было депутатами принято.

Обозреватель газеты позвонил Терешковой и поинтересовался, чье мнение она выразила. Только ли политических кругов? И вот ответ Валентины Владимировны:

«Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!»

Закон с поправками в Конституцию был принят Госдумой сегодня и уже одобрен Советом Федерации. Его должен рассмотреть Конституционный суд, после чего состоится голосование 22 апреля.

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