Инвестиции прикроют. Государственным щитом

Правительство рассмотрит сегодня законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который призван снизить риски для инвесторов.

Об этом заявил в среду премьер Мишустин на встрече Путина с инвесторами, пишет ТАСС. Мишустин уверен, что законопроект гарантирует безопасность инвестиций в России. Он должен снизить риски для инвесторов и сформировать «более деятельные бизнес-планы».

Встреча прошла в Новоогарево. На ней присутствовали основатель RTR-Global Леонид Богуславский, генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий и другие.

Президент пообещал, что государство будет создавать необходимые условия для их работы, «в том числе избавляя их от излишнего давления административных и правоохранительных структур».