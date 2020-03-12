Ну и что, что коронавирус. Сотрудник не обязан оповещать работодателя о своем заграничном отдыхе

Накануне мы рассказывали о проблеме работодателя, связанной с заграничным отпуском сотрудников.

Сотрудница отдыхала в Турции, и ее коллеги и руководство опасаются — не привезла ли она оттуда коронавирус. Ведь она там пересекалась с иностранцами, которые могли приехать из стран со сложной эпидобстановкой.

Коллектив хотел бы, чтобы сотрудница 2 недели не появлялась на работе. Пусть сидит дома на карантине.

Но у женщины на свою жизнь другие планы. Она намерена, как и планировала раньше, выйти на работу после отпуска.

Работодатель не знает, что предпринять и отправил запрос в Роструд, чтобы там дали разъяснения на этот счет.

Между тем кое-кто из работодателей уже ранее обращался за консультацией в Роструд по вопросу заграничных отпусков сотрудников.

📌 Реклама Отключить

Вопрос звучит следующим образом:

Имеет ли право работодатель в целях обеспечения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции обязать работников (приказом или распоряжением) сообщать о своих заграничных поездках личного характера?

Роструд ответил, что НЕЛЬЗЯ обязать работников сообщать работодателю такие сведения.

Такая информация может быть предоставлена работодателю работником только по своему согласию.

То есть работник может побывать за границей втайне от работодателя.

Что ж, зато в этом случае у начальства и коллег не будет повода для беспокойства. Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь.

Хотя... кто знает... Возможно в каких-то коллективах теперь каждый отпускник будет в поле подозрений, даже если он отдыхал у бабушки в деревне. А вдруг он тайно ездил, например, в Италию?