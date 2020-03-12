Apple не будет презентовать новые iPhone из-за коронавируса

Долгожданный IPhone 9 (SE2) не будет представлен. Причина в коронавирусе.

Проблема даже не в том, что угроза распространения болезни заставляет не проводить массовые собрания людей. А в том, что карантин нарушил сроки поставок запчастей и комплектующим к уже продаваемым устройствам. Компания не может вернуться на уровень продаж, который был до карантина.

Что ж, у многих в нашей стране будет возможность успеть выплатить кредит за прошлогодние смартфоны, без соблазна взять новый.

Кстати, тем, у кого айфон уже есть, нужно внимательнее за ним следить.

Участились кражи именно айфонов, хотя бытует мнение, что их почти невозможно разблокировать, и остается продать только на запчасти.

Ничего подобного. Мошенники после кражи отправляют владельцу фишинговую ссылку, с помощью которой крадут его логин и пароль, отвязывают устройство от сервиса «Локатор», перепрошивают и продают как новый. Иногда жертве звонит якобы сотрудник сервисного центра и всячески пытается выманить логин и пароль от телефона.

Проблема в том, что на потерянном телефоне высвечиваются контакты владельца, что очень упрощает жизнь злоумышленникам.

Кстати это не единственный вид мошенничества с фишинговой ссылкой. Недавно на «Клерке» писали про «белого кролика».