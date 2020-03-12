Вы расплатились картой онлайн. Visa удалит ее данные из интернета, если захотите

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.

Сервис предназначен только для держателей карт Visa, он должен быть встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого, рассказал один из источников РБК.

Держатели карт могут оставлять их данные случайно при покупке товаров и оплате услуг в интернете, говорят эксперты. Многие сайты и мобильные приложения для удобства пользователей предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить.

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Появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта; сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.

В чем суть нового сервиса объяснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков:

«В настоящее время, когда пользователь привязывает свою карту к сервису, например к такси, банк-эквайер на своей стороне хранит данные карты клиента. В данном же случае банк будет хранить не данные карты, а платежный токен, по аналогии с кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Это гораздо безопаснее»

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Впрочем, от мошенничества с банковскими картами это все равно не спасет. Сейчас основной способ мошенничества в России — социальная инженерия: злоумышленники чаще всего узнают данные пользователей не с помощью взлома, а путем переговоров с ними от лица якобы службы безопасности банка или другим способом выманивают у них данные карт.

Об интересе к новому сервису уже заявил Московский кредитный банк (МКБ). В ВТБ, «Русском стандарте» и банке «Открытие» готовы рассмотреть возможность его внедрения.