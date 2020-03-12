Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.

Речь зашла о том, что многие российские предприниматели в сознании народа воспринимаются как жулики. И тут президент вспомнил о Ходорковском.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — сказал Путин, заметив, что участие самого Ходорковского в организованных убийствах доказано не было. Однако он отметил, что сотрудники службы безопасности вряд ли убивают людей по собственной прихоти.

«Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал Владимир Путин.

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В мае 2005 года Михаил Ходорковский и его партнер по бизнесу Платон Лебедев были осуждены на девять лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонению от уплаты налогов. Спустя пять лет бизнесменов приговорили еще к 14 годам заключения по обвинению в хищении нефти и легализации дохода от ее продажи. Позднее сроки были незначительно снижены. Своей вины бизнесмены не признали. Международные наблюдатели называли дело против ЮКОСа политически мотивированным.

В декабре 2013 года Владимир Путин помиловал Ходорковского, после чего бизнесмен сразу покинул страну. Сейчас он проживает в Лондоне.

В 2015 году Ходорковского объявили в розыск по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, совершенному в 1998 году. Ранее по этому делу был заочно приговорен бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин. Организатором преступления следствие назвало сотрудника службы безопасности компании Алексея Пичугина, который ныне отбывает пожизненное заключение. Все обвиняемые по этому делу также не признали своей вины.