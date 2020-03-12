Отказавшегося самоизолироваться депутата предлагают лишить пропуска. Или даже полномочий

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов, по мнению лидера ЛДПР, злостно не соблюдает карантин.

Российские парламентарии тоже хотят внести посильный вклад в борьбу с коронавирусом.

Так, депутатов, вернувшихся из Франции, отправляют на двухнедельный карантин. Так было с вице-спикером.

Но не все депутаты решили соблюдать карантин. А остальные, видимо, не очень желают с ними контактировать.

«Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», — заявил Жириновский.

Спикер Госдумы Володин тоже не преминул об этом высказаться:

«В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу. Пускай проходит карантин».

Он также предложил изолировать помощников Катасонова и тех депутатов, которые с ним контактировали (по материалам ТАСС).

Интересно, а им больничные будут повышать из-за карантина? Или мнение Минтруда едино для всех?