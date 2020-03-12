Полиция все чаще стала вызывать побеседовать о контрагенте. Как отвечать?

Запросы от МВД в рамках сделок с определенными контрагентами — стали обыденными в работе компаний. Рассказываем, как вести себя, и что делать, если МВД присылает запрос.

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос.

«На самотек не пускайте. У вас требуют пояснений или предоставления документов?

Отдадите доки, по запросу сходите, допроситесь».

«Для вас, если вы конечно не подозреваемые и не соучастники, ничем не грозит. Отвечаете как есть, документы, пояснения. Ссылаться на нормы не обязательно, их не нормы интересуют, у них другие процессы. Сильно с ответом не затягивайте».

«Давно запрашивали по мошенничеству контрагента, но так как бумаг было много и их собирать не один день, не предоставила ничего, сказала — езжайте сами и изымайте, по-моему, они так и должны делать, но они не приехали».

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«Часто приходят. Запросы за много лет назад и по настоящий день (куда там налоговые 3 года!). Отвечаем, сроки они не пишут. Просят в кратчайшие. Обычно этим и заканчивается. Отвечали полностью по запросу. Договор, оплата, накладная или акт».«Нас вызывали. Одно могу сказать точно — без адвоката не ходите. Сначала хотели сэкономить. Начали прессовать. Пришли с адвокатом. Отстали».То есть,

Лучше с адвокатом.

Предоставляли копии документов.

Всегда ещё просили книги покупок и продаж в Excel. Не давали. Или в PDF, или вообще выписку из книг по конкретному контрагенту.

Прессовать пытались, потом отставали.

«Вспомнила. Клиенту пришел запрос по нему лично, по-моему интересовались наличными, но не из ОБЭП, а из обычной полиции, что странно, посоветовались с адвокатом, почитали интернет и ничего не предоставили, никаких штрафов естественно не было как не было никаких последствий, адвокат сказала, что мы имеем право не предоставлять».

«Если не в рамках уголовного дела, то игнорируйте. Если в рамках, то отвечайте очень коротко, не пишите лишнего. Смотрите на сроки хранения документов, если вышли, то лучше не предоставлять».

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Отправлять ценным письмом с описью и уведомлением о вручении.

Небольшое дополнение по письму с описью:

«Сейчас по номеру отправления на сайте можно проследить. Нет смысла платить за эту услугу, во-первых, а во-вторых перед бизнесом не стоит задача доставить в руки (мне абсолютно п барабану получили или нет), у меня задача показать, что запрос исполнен — вот опись письма, вот чек с датой, а вот распечатка с сайта Почта России».