Полиция все чаще стала вызывать побеседовать о контрагенте. Как отвечать?

Запросы от МВД в рамках сделок с определенными контрагентами — стали обыденными в работе компаний. Рассказываем, как вести себя, и что делать, если МВД присылает запрос.
В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос.
Кому приходили запросы от МВД на основании п.3 ч.1 ст. 13 Закона «О полиции» в рамках сделок с определенными контрагентами. Как отвечали? Чем закончилось?Что пишут на это подписчики «КУБа»:
«На самотек не пускайте. У вас требуют пояснений или предоставления документов?
Отдадите доки, по запросу сходите, допроситесь».«Часто приходят. Запросы за много лет назад и по настоящий день (куда там налоговые 3 года!). Отвечаем, сроки они не пишут. Просят в кратчайшие. Обычно этим и заканчивается. Отвечали полностью по запросу. Договор, оплата, накладная или акт».
«Для вас, если вы конечно не подозреваемые и не соучастники, ничем не грозит. Отвечаете как есть, документы, пояснения. Ссылаться на нормы не обязательно, их не нормы интересуют, у них другие процессы. Сильно с ответом не затягивайте».«Нас вызывали. Одно могу сказать точно — без адвоката не ходите. Сначала хотели сэкономить. Начали прессовать. Пришли с адвокатом. Отстали».
«Давно запрашивали по мошенничеству контрагента, но так как бумаг было много и их собирать не один день, не предоставила ничего, сказала — езжайте сами и изымайте, по-моему, они так и должны делать, но они не приехали».То есть, если запросы приходят не в рамках уголовного дела, отписываемся формально, предоставляем краткий перечень документов только в рамках этой сделки. Если в рамках УД, то отвечаем полностью со всеми документами.
- Лучше с адвокатом.
- Предоставляли копии документов.
- Всегда ещё просили книги покупок и продаж в Excel. Не давали. Или в PDF, или вообще выписку из книг по конкретному контрагенту.
- Прессовать пытались, потом отставали.
«Если не в рамках уголовного дела, то игнорируйте. Если в рамках, то отвечайте очень коротко, не пишите лишнего. Смотрите на сроки хранения документов, если вышли, то лучше не предоставлять».Отправляйте ценным письмом с описью вложения. Если в запросе конкретно не указаны документы., то лучше вообще копии не предоставлять, а коротко ответить по существу вопроса. Отправлять ценным письмом с описью и уведомлением о вручении.
Небольшое дополнение по письму с описью:
«Сейчас по номеру отправления на сайте можно проследить. Нет смысла платить за эту услугу, во-первых, а во-вторых перед бизнесом не стоит задача доставить в руки (мне абсолютно п барабану получили или нет), у меня задача показать, что запрос исполнен — вот опись письма, вот чек с датой, а вот распечатка с сайта Почта России».