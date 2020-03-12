Как в суде доказать, что повторную проверку с доначислениями налоговики провели незаконно

Инспекция назначила и провела выездную проверку. А потом управление назначило и провело повторную выездную и доначислило 41 млн руб. Компания пошла в суд, требуя признать незаконным решение по повторной выездной:

в нём нет номера, даты, проверяемого периода и списка налогов по первой проверке, а решение по первой проверке вообще не анализируется;

нет доводов, которые могли бы поставить под сомнение решение первой проверки;

фактически проведена самостоятельная выездная налоговая проверка, что является недопустимым согласно предшествующей судебной практике и НК РФ.

Суд согласился с компанией. Он исходил из того, что повторная выездная — это одна из форм контроля вышестоящих инспекций над нижестоящими. Она должна быть необходимой, обоснованной, законной.

Когда в решении управления по повторной проверке нет никаких ссылок на решение по первоначальной проверки, то говорить о контроле вышестоящей инспекции над нижестоящей не получается, потому что нет связи между решением по повторной выездной и по первоначальной выездной.

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Компания права: вышестоящая инспекция просто провела самостоятельную выездную проверку. Делая такой вывод, суд сослался на предшествующую судебную практику: Постановление Конституционного суда от 16 июля 2004 года № 14-П.

Определение Верховного суда от 16.09.2014 № 301-КГ14-1038

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда от 28.07.2009 № 5172/09 и от 25.05.2010 № 17099/09

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда от 03.04.2012 г. № 15129/11

Определение Верховного суда № 305-КГ17-22817 от 16.04.2018.

Дело № А23-600/2017.