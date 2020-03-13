Курс доллара и евро снизился. Но еще не вечер

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 1,4%, достигая уровня в 73,8 рубля.

Курс евро снизился на 1% и торговался на уровне 82,68 рубля, сообщает ТАСС.

По состоянию на 10:10 мск американская валюта находилась на отметке 73,82 рубля (-1,4%), евро — на 82,59 рубля (-1,1%).

Укрепление российского рубля происходит на фоне роста цен на нефть. Так, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% — до $34,08 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 2,8% — до $32,37 за баррель.

А между тем сегодня ночью основные американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%, показав самое большое снижение за последние 33 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%).