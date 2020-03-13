Повышайте зарплаты сотрудников до 76000 рублей. И готовьтесь к зарплатной комиссии

Пользовалась и СБИС и КОНТУРом, но уже 3 года на 1С Отчетность - нравится больше всего и цена нам...
меня смущает, что это бухгалтерский форум. Если хотите давайте продолжим где угодно, например на ...
Я думаю Ницше имел честные намерения, просто трудно ориентироваться, когда многие столетия христи...
Я не про травматичность, а про размер налога. Некоторые производства, кстати, чтобы сэкономить на...
Давеча спрашивал его, за что таксу убил, не ответил...
Дмитрий, я с Вами лично предпочитаю общаться без всяких намеков и на прямой вопрос хочу получить ...
намёком на намёк, анекдот:"как то один любознательный естествоиспытатель поймал таракана и положи...
вопрос в том, хотите ли вы понять ответ. Я понимаю, что думать больно, но другого пути нет кроме ...
Вы думаете Путин покажет пальцем на себя, как на причину проблем в экономике? На всех других он в...
Потому что так хочется ему ))
зачем ему женится? может, он как Мао Дзедун, которому каждый день приводили новую девушку?...
Дмитрий, Вы в своем репертуаре. Факты где?
Ага! Про Шри-Ланку почитайте последние новости!
Когда надо было, возникали даже такие чудеса, как "белокитайцы"....
1, А Ленин был? Или Ульянов?2, В Конституции РФ тоже много чего утверждаться будет, и наверняка в...
Тут и делать ничего не нужно: мочить всех в сортире - вот лозунг мой и Солнца....
> она привыкла идти линией партииИ не важно какой и куда....----------------------------...
Детские и юношеские впечатления самые стойкие, они формируют личность, мировоззрение.Я же говорю,...
Сейчас самое время вкладывать деньги в Саудовскую нефть)...
Да, из самой что нинаесть той же оперы!
Ага-ага... Все "легко и просто", пока до реальной работы не доходит. Работаю и с другими системам...
может быть и уважали, но Путин прав. люди не из торговли действительно считают торгашей *********...
Есть термин, определяющий явление, и есть само явление. Вы свойства явления и свое к нему отношен...
- Что-то староватая машина и ржавая, а пробег-то какой?- Нет пробега. Он обнулён....
25 лет в услугах, ни копейки из бюджета. Что мы сделали не так?...
О чем я вам и сказал. Это термин для определения явления, и все....
Нет-нет, я прекрасно помню, что когда возникала т.н. "историческая необходимость", то и немецкие ...
Я тоже пользуюсь СБИСом. Просто удобнее.
известно, что основной владелец Сбербанка — ЦБ РФ.И ему принадлежит 51% Сбербанка акций, а ЦБ Рос...
Простой пример - смертный голод 20-х годов в Поволжье. Американское общество (участники интервенц...
В эти 15 тыс. входит сверка с контрагентами по НДС?
Ему простительно, пожилой человек, когнитивные функции угасают, чувство стыда атрофируется. Как у...
Ну, что Вы! Есть слова исключительно с отрицательной коннотацией, "социал-дарвинизм" одно из них....