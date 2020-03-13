Клерк.Ру

Повышайте зарплаты сотрудников до 76000 рублей. И готовьтесь к зарплатной комиссии

ИФНС на зарплатных комиссиях крайне рекомендует приводить зарплаты к среднему значению по региону.

Подписчик «Красного уголка бухгалтера» принес нам новость.

Побывали на зарплатной комисии. По оптово-розничной торговле в Москве, по данным Минэкономразвития (скорее всего Росстата), среднемесячная зарплата должна быть не ниже 76000 руб. Всем, у кого ниже — надо доводить до этого уровня и готовиться на комиссию.

А далее поделились значениями по средней зарплате в других отраслях:

  • Информации и связи — 135312
  • Образования — 116024
  • Профессиональной, научной и технической — 114022
  • Культуры и спорта, организации досуга и развлечений — 102890
  • Обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 97608
  • Здравоохранения и предоставления соц. услуг — 97149
  • Государственного управления, социального обеспечения и военной безопасности — 92309
  • Обеспечения водоснабжением, мероприятий по водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, устранению загрязнений —86281
  • По транспортировке и хранению — 84074
  • Торговли: розничной, оптовой; по ремонту автотранспорта и мотоциклов — 76222
  • Обрабатывающих производств — 75072
  • Строительства — 68964
  • Административной и сопутствующих доп. услуг — 63150
  • По операциям с недвижимым имуществом — 58945
  • По предоставлению прочих видов услуг — 58498
  • Гостиниц и предприятий общественного питания — 41980
Само собой, зарплата должна быть «белой».

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17 Март 2020
Андрей Жильцов
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Интересный комментарий:

Средняя цифра означает, что у кого-то уровень зарплат ниже, а у кого-то выше. Если всех, у кого ниже средней, заставить поднять до зафиксированного ранее среднего уровня, то оный уровень по законам арифметики повысится. И результат достигнут не будет. На мой взгляд, если в зарплатой всё в порядке, черноты там нет, то и дергаться особо не стоит.

Что такое зарплатная комиссия — читайте на «Клерке».

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