Общепит, нет фото зала – вы останетесь без вычетов НДС

Ресторан заказал ремонт помещений. Стоимость – 7,8 миллионов руб. Но инспекция решила, что эта сделка фиктивна и доначислила НДС и налог на прибыль.

В арсенале инспекции было множество аргументов: контрагент зарегистрирован за неделю до подписания контракта, сотрудников нет, оплата за ремонт так и не была проведена и т.д., включая экспертизу. Но любопытный момент в другом.

В числе доказательств инспекции были фото якобы ресторана до ремонта. Но на фото не было даты, они были сделаны непонятно кем и когда и вообще – где доказательство, что это фото ресторана? На это суд сказал: ...заявитель, как владелец ресторана, в котором регулярно проходят различные торжественные и другие мероприятия, должен иметь фотографии интерьера ресторана до его ремонта.

Но сам ресторан никаких фото не представил. Теперь инспекция может ссылаться на это мнение суда. Что может означать обязанность ресторанов иметь фото интерьера, чтобы получить вычет НДС по ремонту. Ресторан проиграл в трёх инстанциях.

Дело № А65-10348/2019.