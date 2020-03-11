ФНС начала штрафовать общепит за стандартные чеки у подотчетников. Опасный прецедент ценой в 50 тыс.

Перед праздничными выходными в «Красном уголке бухгалтера» разгорелись нешуточные страсти. Бухгалтер кафе рассказала о том, что налоговики выписали штраф за отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках — в приложенных к авансовым отчетам документах, не были указаны ИНН и название её организации. Её коллеги начали гадать, за что же организацию могли оштрафовать и при какой проверке. Версий было много, но основная — нарушение порядка ведения кассовых операций по статье 15.1 КоАП. Коллеги с нетерпением ждали подробностей все выходные дни.

И вот вчера вечером автор темы выложила копии акта проверки. Версия подтвердилась — налоговая инспекция проверяла соблюдение порядка работы с денежной наличностью и полноту учета выручки. Проверяющие посчитали, что поскольку в кассовых чеках не указаны данные покупателя-юрлица, то они не могут подтверждать расходы, произведенные подотчетным лицом. Т.е. выплата денег из кассы по такому авансовому отчету незаконна. А значит деньги, выплаченные по нему, не хранились должным образом в кассе организации. И вот именно за это организацию штрафуют на 40-50 тыс. рублей по статье 15.1 КоАП.

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Автор темы пишет, что речь идет о кассовых чеках на закупку продуктов в Ашане. Их совершал подотчетник как обычное физлицо, доверенности он в магазине не предъявлял, накладные на организацию не выписывались. Т.е. речь идет об обычной покупке в розничном магазине, это обычная ситуация для общепита.

Претензия предъявляющих противоречит не только здравому смыслу (как могут неправильно хранится деньги в кассе, если они выданы подотчетнику), но и позиции самой ФНС. Вот такой ответ есть на сайте налоговой службы:

Прецедент опасный. Если проверяющие начнут штрафовать за неуказание реквизитов организации-покупателя по статье 15.1 КоАП, то под штраф может попасть практически любая организация. Или придется полностью запретить покупки в розничных магазинах и у продавцов, чьи ККТ не настроены на выдачу чеков с реквизитами покупателей. Но так ведь можно дойти и до абсурда, пишут участники группы:

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«Исходя из этого акта, получается, что при служебной поездке, даже в кассу метро надо предоставлять доверенность и требовать выдать чек с ИНН или ехать за свой счет»

«Если они это примут на вооружение и пойдут всех шерстить, то доходы от нефти и газа больше не понадобятся»

«Клерк» будет следить за развитием ситуации.