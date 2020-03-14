Школьников и детсадовцев переводят на дистанционное обучение. Из-за угрозы коронавируса

Минпросвещения настоятельно рекомендует временно обучать детей вне школ и детсадов.

Вероятно, многие, кто являются родителями школьников и детсадовцев, получили смс от воспитателей и классных руководителей.

Там говорится, что детей временно не рекомендуется водить в школы и детские сады, и обучаться дистанционно.

«Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Хоть и рекомендации, но такие предупреждения зря не выносят. Видимо, всерьез опасаются распространения новой инфекции.

Ранее Роспотребнадзор предписал работодателям закупаться антисептиками и запретил есть на рабочем месте работникам.