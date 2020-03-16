Кормите сезонных работников? Вышли свежие разъяснения Минфина про взносы и НДФЛ

Организация предоставляет бесплатное питание своим работникам во время сезонных работ на основании принятого в организации Положения о социальной поддержке.

Что с НДФЛ и страховыми взносами — начислять/не начислять? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/15768 от 03.03.2020.

На основании абзаца третьего подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных федеральным, региональным и местным законодательством РФ компенсационных выплат (в пределах норм), связанных, в частности, с оплатой питания.

Поскольку оплата питания работникам осуществляется работодателем на основе локального нормативного акта организации, а не в соответствии с законодательством РФ, то стоимость такого питания подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Что касается НДФЛ, то согласно пункту 44 статьи 217 НК не подлежат налогообложению доходы в натуральной форме в виде обеспечения питанием работников, привлекаемых для проведения сезонных полевых работ.

Согласно статье 293 ТК сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, 6 месяцев.

Таким образом, доходы в виде питания, обеспечиваемого работодателем работникам, привлекаемым для проведения сезонных полевых работ, освобождаются от НДФЛ.