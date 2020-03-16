Управляющей компании придется платить НДС за услуги консьержа

Управляющая компания не платит НДС согласно пп. 30 п. 3 ст. 149 НК.

При этом она оказывает услуги по охране придомовой территории и услуги консьержа по цене, размер которой утвержден решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Освобождаются ли данные услуги от НДС?

В этом вопросе разбирался Минфин. Ответ дан в письме № 03-07-07/15433 от 03.03.2020.

В соответствии с пп. 30 п. 3 ст. 149 НК от НДС освобождена реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказываемых управляющими организациями, при условии приобретения этих услуг у организаций и ИП, непосредственно оказывающих данные услуги.

Минфин отмечает, что цена реализации в УК должна соответствовать стоимости приобретения этих услуг у поставщиков.

Но что входит в понятие «содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме»?

Минфин отсылает к Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491, которым установлен перечень услуг по содержанию общего имущества.

Отсюда чиновники делают вывод — если УК реализует услуги по охране придомовой территории и услуг консьержа по цене, размер которой утвержден решением общего собрания жильцов, не предусмотренных указанным перечнем, а также услуг, включенных в перечень, стоимость которых выше стоимости их приобретения, такие услуги облагаются НДС.