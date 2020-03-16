Люди с ВИЧ должны регулярно сдавать анализы. Но их не отпускают с работы

Раз в полгода сотрудник с ВИЧ сдает анализы. От этого зависит его здоровье и срок жизни.
Однако ВИЧ-центр работает только в будние дни. Приходится отпрашиваться с работы. Но начальство не отпускает. Законно ли это?
Такой вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».
Ответ такой:
Трудовым законодательством не установлена обязанность работодателя предоставлять работнику с ВИЧ-инфекцией возможность сдачи анализов в рабочее время.Напомним, по статистике, в нашей стране ежегодно увеличивается выявление случаев ВИЧ-инфекции среди работающего населения.
В этой связи Минтруд проводит информационно-просветительскую работу по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовых коллективах.
«В первую очередь мы концентрируемся на трудовых коллективах, где эта работа может проводиться с максимально эффективным результатом», — заявлял представитель ведомства Валерий Корж.
Он напомнил, что Минтруд проводит ряд мероприятий по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, а также недопущению дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в трудовых коллективах. Это обучающие семинары, акции по Добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию на ВИЧ на рабочих местах. Также осуществляется взаимодействие с органами по труду всех регионов при реализации программ по профилактике ВИЧ-инфекции.
В регионы направлены методички для распространения их в трудовых коллективах.
Методички это конечно хорошо, но не лучше ли было разрешить людям отлучиться с работы, чтобы сдать анализы?Что вы думаете по этому поводу? Высказывайте свое мнение в комментариях.