Люди с ВИЧ должны регулярно сдавать анализы. Но их не отпускают с работы

Раз в полгода сотрудник с ВИЧ сдает анализы. От этого зависит его здоровье и срок жизни.

Однако ВИЧ-центр работает только в будние дни. Приходится отпрашиваться с работы. Но начальство не отпускает. Законно ли это?

Такой вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Ответ такой:

Трудовым законодательством не установлена обязанность работодателя предоставлять работнику с ВИЧ-инфекцией возможность сдачи анализов в рабочее время.

Напомним, по статистике, в нашей стране ежегодно увеличивается выявление случаев ВИЧ-инфекции среди работающего населения.

В этой связи Минтруд проводит информационно-просветительскую работу по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовых коллективах.

«В первую очередь мы концентрируемся на трудовых коллективах, где эта работа может проводиться с максимально эффективным результатом», — заявлял представитель ведомства Валерий Корж.

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Он напомнил, что Минтруд проводит ряд мероприятий по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, а также недопущению дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в трудовых коллективах. Это обучающие семинары, акции по Добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию на ВИЧ на рабочих местах. Также осуществляется взаимодействие с органами по труду всех регионов при реализации программ по профилактике ВИЧ-инфекции.

В регионы направлены методички для распространения их в трудовых коллективах.

Методички это конечно хорошо, но не лучше ли было разрешить людям отлучиться с работы, чтобы сдать анализы?

Что вы думаете по этому поводу? Высказывайте свое мнение в комментариях.