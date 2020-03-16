Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

Объявлена пандемия коронавируса.
В нашей стране пока количество заболевших не так велико, как в других странах. Но ситуация неспокойная. Отменяются массовые мероприятия.
Граждане по-разному реагируют на эту коронавирусную ситуацию.
Есть мнение, что ситуация вокруг вируса нагнетается искусственно и массовая истерия создана на пустом месте.
Между тем студенты различных ВУЗов создают петиции, призывающие перевести их на онлайн-обучение. Например, здесь, здесь и здесь. И это только малая часть всех созданных петиций.
Некоторые люди требуют полностью закрыть границы
А как вы реагируете на все это? Паникуете или сохраняете спокойствие?
Пригашаем вас принять участие в опросе.