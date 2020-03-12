Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия

Добрый день.

Мои сотрудники просили высказаться по поводу коронавируса. И вот что я об этом знаю и думаю. На самом деле, Россию это более-менее обошло стороной, у нас нет никакой паники на этот счет. Наши чиновники, правительство в этом отношении вообще хранят железобетонное спокойствие. Я думаю, что это спокойствие связано прежде всего с тем, что в нашей стране есть только один центр, насколько я знаю, где можно определить, болеет человек коронавирусом или нет. А если на всю страну есть только одно место, где это можно определить, то какой смысл беспокоиться.

Давайте посмотрим на эту ситуацию более объективно. Начну с хорошей новости, наверно. Ведь когда вашему ближнему хорошо, то нужно за этого ближнего порадоваться. Так вот, РИА Новости опубликовало цитату Дмитрия Пескова:

«Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации».

Мы видим, что о президенте позаботились и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обычные граждане могут также самостоятельно о себе позаботиться. Надеюсь, вы уже порадовались за нашего президента и с восторгом восприняли эту новость.

Российская Федерация защищена от коронавируса, но давайте посмотрим статистику, которую приводит «Коммерсантъ» на 11 марта 2020 года:

«общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 118 745 человек и 4284 случая смерти.

В Италии число заразившихся выросло до 10 149, умер 631 человек.

В Иране заболели 8042 человека, 291 умер.

В Южной Корее общее число зараженных составило 7775, умерли 60 человек.

Во Франции количество заболевших достигло 1784 человек, умерли 33.

В Испании 1695 человек заболели, 35 умерли. В Германии 1565 человек заболели, умерли 2.

В Японии заболел 581 человек (еще 706 человек заразились на лайнере Diamond Princess), умерли 10.

В России зафиксировано 23 случая заболевания».

Давайте лучше посмотрим на мнения специалистов и аналитику разных ученых и врачей. В данном случае озвучу вам суммированное мнение специалистов.

Симптомы коронавируса

«Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.

Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей).

Сухой, непродуктивный кашель.

Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб).

Затруднения при дыхании.

Боли в области груди.

Головная боль.

Боль в мышцах.

Общее недомогание».

Насколько я понял изучаемый материал, то должны присутствовать практически все эти симптомы, чтобы начать беспокоиться о том, что у вас коронавирус. У меня тут недавно насморк был, я пошел к врачу, и он мне сказал, что коронавирус проходит в сухом виде, без насморка.

Меры профилактики коронавируса

Часто мойте руки с мылом — не менее 20 секунд.

Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых.

Избегайте тесного контакта с зараженными людьми.

Почаще делайте влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия.

Используйте маски для защиты органов дыхания.

При первых признаках заболевания обратитесь за медицинской. помощью в лечебные организации.

Также я нашел информацию, что заболевших детей и молодежи до 19 лет не более 1% от общего числа зараженных.

В основном больше 80% заболевших — люди в возрасте 75-90 лет.

Мой личной вывод таков: шумиха вокруг вируса, которая присутствует в медиапространстве, особенно в западных СМИ — всего лишь истерия.

И способ помочь крупным фармацевтическим гигантам избавиться от залежей препаратов, которые они произвели. Если сравнивать статистику заболеваемости и гибели от коронавируса и статистику гриппа и смотреть, то коронавирус ничем не хуже обычного гриппа. Вспомните, какая истерия в СМИ была во время вспышки птичьего и свиного гриппа.

Если вы соблюдая разумные меры предосторожности и принимаете витамины, ходите в спортзал и решите, что ничего плохого произойти с вами не может, то с вами ничего плохого и не произойдет. Главное — поддерживать защитные силы организма, поддерживать свой иммунитет и верить в то, что все будет хорошо.

Но вернемся к статистике. Население Российской Федерации, как нам говорят, 146 млн человек и на всю страну и ни одного летального исхода от коронавируса. У нас только 23 человека заболели из 146 миллионов. Зачем в этой ситуации поддаваться панике? Посмотрите, сколько человек погибло в ДТП, от СПИДа, рака или гриппа за те же самые 2 месяца, пока коронавирус существует. И вы ужаснетесь, что в данном случае проблему сделали из ничего. Давайте будем трястись из-за СПИДа или наркомании, которые распространяются с бешеной скоростью. Или из-за низких зарплат и пенсий.

Лучше из-за низких зарплат и пенсий трястись чем из-за коронавируса.

У меня такое ощущение, что у наших правителей коронавирус — это просто способ отвлечь внимание людей от более насущных проблем. Давайте относиться к этому проще.

Хорошего настроения и удачи в делах.