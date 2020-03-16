Меры из-за коронавируса в России: налоговые каникулы, компенсация убытков, выплаты безработным. Выделят 300 миллиардов

Программа антикризисных мер предполагает налоговые каникулы для бизнеса, оплачиваемые больничные людям на карантине и фонд в 300 миллиардов рублей.

Откуда столько денег? За счет оптимизации средств бюджета.

В первую очередь, поддержка коснется населения — больничные будут выдавать дистанционно, доходы, неполученные на карантине будут компенсировать за счет работодателей и средств бюджета.

Также будут мониторить рынок труда для предотвращения безработиц, безработным будут платить из бюджета.

Бизнес получит налоговые каникулы, но речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок.

Для самозанятых и ИП предлагается квартальная отсрочка для выплаты налогов.

Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции.

Просрочки по госконтрактам из-за карантина станут форс-мажорными.

Регионы, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты.

Некоторые эксперты утверждают, что часть мер действительно очень важна, а часть формализована. Например, мониторинг безработицы (по материалам «Ведомостей»).

Вопрос, хватит ли бюджета на весь этот проект, остается открытым.