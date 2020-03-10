Не исполнил госконтракт из-за карантина? Скоро признают форс-мажором

Правительство собирается признать форс-мажором для госзакупок последствия эпидемии коронавируса.

На данный момент ТПП (Торгово-промышленная палата) уже признает для внешнеторговых контрактов последствия эпидемии. Не саму эпидемию, а именно действия Правительства – карантин, ограничение на передвижение, закрытая граница и пр.

Пока нормативный акт находится в разработке (как сообщает Коммерсантъ).

Если действительно признают обстоятельства неисполнения государственного контракта из-за последствий эпидемии форс-мажорными — это будет очень хорошо для господрядчиков.

Сейчас такое неисполнение грозит включением на два года в реестр недобросовестных поставщиков, что фактически закрывает для компании дорогу к государственным подрядам.

Ранее Минтруд заявил, что «карантинные» больничные не будут оплачиваться по повышенной ставке.