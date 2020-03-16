Цифровой налог. Какие компании его будут платить

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого помощником президента Максимом Орешкиным, разработать собственный «цифровой налог», считают, что в России следует разработать «цифровой налог».

В частности, новым налогом будет облагаться прибыль таких корпораций как Google или Facebook от деятельности в России.

Это поможет защитить бюджет и российские компании в конкурентной борьбе с технологическими гигантами, если странам ОЭСР не удастся договориться, пишут «Ведомости».

Добавим, 137 стран, присоединившихся к плану BEPS, решили обязать международные компании платить налоги с доходов от цифровых услуг в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации. Но как именно это сделать, страны еще не решили и собираются разработать механизм к концу 2020 года.

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«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. Налог должен удерживаться и при опосредованном использовании данных российских пользователей, например при их продаже или таргетировании рекламы, считает он.

Среди недостатков налога эксперты ЦСР отмечают риски двойного налогообложения, экономических санкций за введение одностороннего налога, рост неопределенности для международного бизнеса, которому придется подстраиваться под отличный от других российский налог.