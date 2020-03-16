Путин считает, что в России самый низкий уровень безработицы за всю историю

В России самый низкий уровень безработицы за всю историю, Европа теряет рабочие места, потери на санкциях составили 50 миллардов, но их уже заработали обратно импортозамещением.

В очередной серии интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», президент, кроме того, что на санкциях потеряли много, и столько же уже заработали, заявил, что

«у нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места».

По поводу утверждения что «заработали столько же, сколько и потеряли», как можно объяснить то, что цены с 2014 года выросли на 45,13%?

график роста цен с марта 2014 года по конец февраля 2020 года. Источник.

Ну а по поводу низкой безработицы — официально она действительно низкая, и стабильно снижается с 1999 года с незначительными всплесками в 2009 и 2015 годах (данные отсюда).

В экономической теории имеется четкая корреляция: при невысоком уровне жизни низкая безработица стоит населению низких зарплат. И наоборот: если зарплаты высокие, а уровень жизни в целом падает по стране, сильно увеличивается безработица.

Уровень жизни с 2014 года падает, официальная безработица сокращается, снижается стоимость зарплат — на них можно приобрести все меньше благ.