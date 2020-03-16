В США начались испытания вакцины против коронавируса

VikaV2193 Но надо же было слить, что под руку попало )) Коронавирус. Что надо знать на сегодня

VikaV2193 И сейчас есть наборы с реактивами в разных вариантах. Коронавирус. Что надо знать на сегодня

MaxC А раньше наборы продавались - "Юный химик" назывались. Для детей и с инструкцией, какие опыты мож... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

VikaV2193 У меня младший сливал моющие средства в пробирки в разных вариантах. Хорошо, хлора нигде не было ... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

бух2007 Мне кажется, рано или поздно все уйдут от физического хранения баз в офисе. ... 1С в облаке надежно защищена (или нет?)

VikaV2193 Я поо курсы по физике и химии знаю очень много. Лабораторки сделать нельзя. Задачи дают только... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

kir13sid Ну если именно такой подход, то будет еще время удалить данные. И тогда это идеальный вариант, чт... 1С в облаке надежно защищена (или нет?)

Natali Kr Есть и совсем бесплатные ресурсы. То есть совсем - совсем.... тот же Город на ладони, например. П... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

MaxC Я ЖРД собрал из деталей, найденных на помойке, прикрепил в кухне к табуретке, запустил. Результат... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

VikaV2193 Кое что нельзя пройти заочно. Почти все мои любимые предметы требуют лаборатории. ... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

VikaV2193 Вообще то некоторые предметы я вообще сама прошла, в школе такого не преподавали, например "теори... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

VikaV2193 Думаю, что у в этом и есть ключ проблемы. В нашей школе будет только скайп ))... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

Natali Kr Это совсем не так делается в нормальных местах. Вы думаете там учитель по скайпу всему классу вещ... Коронавирус. Что надо знать на сегодня

бух2007 мне нужен 1 флакон антисептика и 10 масок. А какой-то параноик купил 1000 масок и 50 антисептиков... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

бух2007 в чем норма? Тоннами туалетную бумагу и соль скупать на случай ядерной войны?Если бы все покупал... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

ДмитрийW это не паника, а норма вообще-то. Просто раньше халатно относились к Гриппу и ОРВИ, а когда смерт... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

VikaV2193 Да, именно! На это время, а что у людей не очень понятно, Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия

VikaV2193 У нас в городе даже анализ не делают на короновирус пока... Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия

MaxC Да вроде пишут все честно. Невозможно иначе в нынешних реалиях - людям бложить в фейсе, твите и и... Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия

VikaV2193 Не знаю, мне кажется, что у нас вообще никакой информации нет. Хочется надеяться, что Вы правы... Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия

MaxC Маски исчезают в сторону "Авито". Там их полно. По другой цене, правда.А куда исчезают билеты в Б... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

Над.К Так запасов в аптеках не было. Там же не рассчитывали на то, что к ним толпы пойдут. Они же сами ... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

Zhanna-2583 у нас в МО больница переполнена с тяжелыми пневмониями - с другими заболеваниями людей выписывют ... Коронавирус: реальная угроза или массовая истерия