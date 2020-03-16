В США начались испытания вакцины против коронавируса

16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.
Всего в эксперименте примут участие 45 добровольцев. Исследование проведут в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute (источник «Газета»).
Из сообщения источника, «образцы не содержат вирус, поэтому участники эксперимента не заразятся». Испытания нацелены на выявление побочных эффектов.
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