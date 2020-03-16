10% заболевших коронавирусом в России вылечились

В России на данный момент выздоровел и был выписан из больницы каждый десятый зараженный коронавирусом, всего случаев заболевания 66, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр сообщил, что «данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период».

Однако, по его словам, «инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности» (источник Интерфакс).

Кстати, в США начались испытания вакцины против коронавируса.

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