Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

Президент Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ о поправках в Конституцию.

Документ был направлен в Конституционный суд, на предмет соответствия Конституции. Конституционный суд вынес заключение, что поправки отвечают Конституции. Глава государства назначит общероссийское голосование по собственно тексту изменений. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.

Сравнительная таблица действующей и будущей редакции Конституции.

Голосование запланировано на 22 апреля, этот день сделают нерабочим.