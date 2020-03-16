Счет-фактуру надо выставлять при каждом авансе, даже если он закрылся по итогам квартала

При получении авансовых платежей счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней со дня получения полной или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Исключений из этого правила нет.

Поэтому, например, если аванс получен 15-го числа, а услуга оказана 30-го числа того же месяца, то счет-фактура должен быть выставлен как при получении аванса, так и при отгрузке в счет этого аванса.

Такие разъяснения дает советник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Ольга Думинская.

Если аванс получен в одном налоговом периоде (например, 31 декабря), а отгрузка в счет этого аванса состоялась в другом налоговом периоде в пределах пяти календарных дней с момента получения предоплаты (например, 2 января), то продавец обязан выставить «авансовый» счет-фактуру покупателю в течение пяти календарных дней со дня получения аванса. Затем этот счет-фактуру он регистрирует в книге продаж за IV квартал, а счет-фактуру, выставленный при отгрузке, — в книге продаж за I квартал.

Если же получение аванса и отгрузка произошли в одном квартале и временной период между этими событиями не превысил 5 календарных дней, то счет-фактуру на аванс можно не выставлять.