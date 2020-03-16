Нефть Brent все-таки упала ниже $30 за баррель

Впервые с января 2016 года цена на фьючерсы в ходе торгов достигла отметки в $29,52 за баррель.

Сегодня на «Клерке» уже писали, но в тот момент нефть остановилась на отметке в 30$.

Brent — одна из основных марок нефти, торговля которой происходит на международных биржах. Сорт Brent котируется на фьючерсной бирже ICE (Futures Europe) в Лондоне. Марка названа по одноименному месторождению Brent в Северном море, открытому в 1970 году.