Нефть дешевеет до 30$ за баррель. Потому что ФРС США обнулили ставку

На этот раз причина падения цены на нефть — снижение ставки Федеральной резервной системы США до 0-0,25%, в целях борьбы с коронавирусом.

Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса, что привело к снижению стоимости фьючерса на нефть марки Brent до 31,88$ за баррель на майские поставки, и до 30$ для апреля.

Проблема с коронавирусом действительно серьезная, «Клерк» только что обновил данные по распространению инфекции.

В России планируют меры поддержки населения, бизнеса, госкомпаний и регионов на фоне рисков распространения коронавируса.