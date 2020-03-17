Банки переводят сотрудников на удаленную работу

Сотрудники некоторых банков перейдут на удаленную работу из-за коронавируса.

Тинькофф Банк принял решение «постепенно выводить людей из офисов домой», говорится в письме главы банка Оливера Хьюза, которое он разослал своим сотрудникам.

«Это решение обосновано тем, что мы должны действовать в интересах всего общества в этот момент. Я, конечно, имею в виду COVID-19 (коронавирус)», — цитирует Хьюза РБК.

Банк принял решение отправлять сотрудников работать из дома, начиная со вторника, 17 марта. Но касается это не всех, а только тех, кто может работать удаленно.

Газпромбанк также с 17 марта вводит «дополнительные меры предосторожности». «Их внедрение продиктовано необходимостью защиты жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка, которые являются нашим безусловным приоритетом», — сообщили РБК в пресс-службе банка. В ближайшее время ГПБ «переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы». Речь идет примерно о 60% сотрудников от общей численности примерно в 20,2 тыс. человек.

В крупнейшем банке — Сбербанке — создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы из-за распространения коронавируса. Часть офисных работников, в том числе члены правления, перешли на удаленную работу. Ранее решение о самоизоляции принял глава Сбербанка Герман Греф.