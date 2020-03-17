Новый вид вируса. На этот раз «кибер-коронавирус»

Мошенники рассылают письма якобы от «ВОЗ», которые воруют персональные данные, а также собирают лже-пожертвования якобы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В условиях почти масовой истерии по поводу новой заразы из Китая, появляются разные темные личности, пытающиеся незаконно нажиться на доверчивых и без того напуганных людях.

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», — пояснил руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев. (по материалам РИА-Новости).

Не менее реалистично выглядят письма якобы от МВФ, или Всемирного банка с просьбой перечислить пожертвование на борьбу с угрозой эпидемии.

Советы, как всегда, достаточно просты:

не открывайте подозрительные письма от неизвестного адресата, удаляйте их сразу.

не переходите по ссылкам внутри таких писем, если уж открыли. Особенно если это короткие ссылки (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.).

не открывайте вложенные файлы из таких писем.

настройте спам-фильтр.

Кстати, напоминает печально известные «Нигерийские письма».