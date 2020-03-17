Огласили полный план поддержки нашей экономики из-за вируса. Отсрочки по налогам, аренде, льготное кредитование

Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса.

Совместныое заявление «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» опубликовано на сайте Правительтства.

Обеспечение финансовой стабильности

Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.

Собственно, больше ничего особого там не сказано, только то, что будут приниматься все меры для обеспечения финансовой стабильности. Какие именно меры — не говорится.

Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики

📌 Реклама Отключить

Налоговые каникулы для авиационной и туристической отрасли. Им же льготное кредитование для реструктуризации долгов.

Кредитование отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования

Дополнительная поддержка системно значимых компаний.

Изменение подхода к государственным контрактам по поставщикам, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения штрафных санкций.

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Субсидирование по кредитам до двух лет.

Отсрочка по аренде для субъектов мадлого и среднего предпринимательства, если они арендуют площади у государственных или муниципальных структур — на 3 месяца.

Рефинансирование кредитов для МСП.

Обнуление импортных пошлин и расширение практики использования таможней «зелёного коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

Предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

📌 Реклама Отключить

Сохранение занятости населения и бесперебойности выплат заработных плат.

Выплаты по больничным оказавшимся на обязательном карантине.

Выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трёх до семи лет (у кого плохо с доходом).

И в заключении: Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости.