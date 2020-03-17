Из-за коронавируса работники переходят на удаленку. Вы тоже перешли?

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы и в организацию рабочих процессов.

Некоторые работодатели от греха подальше стали переводить своих офисных сотрудников на удаленный режим работы.

Эта тема стала предметом обсуждения в нашей группе на Фейсбуке.

Например, бухгалтеры вполне могут работать и из дома, если имеется удаленный доступ к программе через облако или сервер.

К слову, в нынешних условиях облачные сервисы для бухгалтеров – как нельзя кстати.

А вы все еще работаете в офисе или перешли на удаленку?

Приглашаем вас принять участие в опросе.