Родители требуют оплачивать им больничные, пока они по рекомендации властей сидят с детьми на карантине

Национальный родительский комитет выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — пояснила председатель НКР Ирина Волынец (материал RT).

Это все, конечно, неплохо, но согласно вводимому плану карантина в Москве для школ, будут организоаны дежурные группы, из воспитателей, врачей, как раз для детей, которых совсем не с кем оставить.

Если заражение остановить не удасться, СМИ считают, что власти Москвы будут закрывать город на карантин.