В Госдуму внесен законопроект о регуляторных песочницах. Что это такое?

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, так называемых «регуляторных песочницах».

Основная идея законопроекта — создание в стране правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых технологий. Речь идёт, в частности, об искусственном интеллекте, нейро- и квантовых технологиях, пишет «Парламентская газета».

Установление таких режимов возможно в восьми сферах, в которых предлагается применять цифровые инновации: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль (надзор), промышленность.

После принятия закона Правительство сможет исключать некоторые обязательные требования к определенной деятельности и определять новые правила в рамках эксперимента.

Т.е. новые технологии можно будет проверить на практике, не рискуя попасть под штрафы.

Авторы документа считают, что создание таких «регуляторных песочниц» обеспечит развитие науки и социальной сферы, новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, расширение ассортимента и т.п.