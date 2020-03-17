Работников выгоняют без содержания из-за коронавируса

В это тяжелое «коронавирусное время» бизнесу приходится несладко.

Из-за пандемии многие компании практически вынуждены остановить свою деятельность, а работников распустить по домам.

В нашей группе на Фейсбуке завязалось обсуждение на тему материальной составляющей такого вынужденного отпуска сотрудников.

«С удивлением узнала от знакомых, что вполне небедные организации заставляют сотрудников писать заявления на отпуск без содержания, в лучшем случае на очередной оплачиваемый отпуск. Про мелкий бизнес даже думать страшно», — пишет участница группы.

Добавим, что в этом вопросе зачастую взгляды работников и работодателей расходятся.

С одной стороны работники не виноваты в таком форс-мажоре и не обязаны страдать из-за проблем работодателя.

С другой стороны, а где работодателю взять деньги на оплату вынужденного простоя, если его бизнес трещит по швам?

Что делать?

В ходе дискуссии прозвучала идея, адресованная властям — неплохо бы было на это время освободить работодателей от взносов в фонды.

Но пока это только теоретические фантазии. На практике имеем то, что имеем.

А какой выход для работодателей в такой ситуации видите вы?

Напомним, у нас на сайте проходит опрос на тему перевода сотрудников на удаленную работу. Проходите, голосуйте.