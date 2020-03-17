Заместитель мэра Барнаула задержан за взятку в 2,9 млн рублей

В Барнауле задержали замглавы города, который курирует вопросы градостроительства и земельных отношений. Чиновника подозревают в получении взятки почти в три миллиона рублей.

По версии следствия, вице-мэр действовал не один, а в сговоре с гендиректором компании "Барнаулкапстрой", через которого он получил от одного из предпринимателей взятку в 2,9 миллиона рублей за покровительство и лояльное отношение к возглавляемому им предприятию (по материалам РГ).

Ранее следственные органы взяли под стражу гендиректора компании «Барнаулкапстрой» за взятку в точно таком же размере — 2,9 миллиона рублей, — которую он получил прямо на свой банковский счет.

Вот так вот. Эпидемия эпидемией, а люди остаются людьми.