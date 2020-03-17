Обновлена Публичная кадастровая карта Росреестра

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Ресурс получил новый интерфейс, поддерживающий настройку слоев и ссылок на взаимосвязанные ресурсы, работать в интерактивном режиме с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности.
Также доступен режим обучения.
Основной функционал сервиса не изменился, с его помощью все желающие по-прежнему могут получить общедоступные сведения ЕГРН, в том числе узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов, получить сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади.
Ссылка на Публичную кадастровую карту.