Работа банкиров на удаленке может привести к хакерским атакам

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MaxC Да бред это все - "никаких ссылок не открывать"(если про браузер). Резервное копирование, точка в... Новый вид вируса. На этот раз «кибер-коронавирус»

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Лион если он будет брать по 100 р. а то и за бесплатно что то делать, он слетит оттуда завтра же, поку... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

july_july Ну а кто будет заниматься учетом расчетов с контрагентами, банком, кассой,инвентаризацией, управл... Ждать ли массовых увольнений главбухов

VikaV2193 Я могу сказать где лежит прайс на обряды и свечки. У нас на кладбище есть церков, она строится, е... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии