Работа банкиров на удаленке может привести к хакерским атакам

Удаленная работа сотрудников банков может чрезмерно нагрузить серверные мощности и активизирует атаки хакеров на незащищенные домашние соединения.
В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса, банки начали переводить сотрудников на удаленную работу.
По мнению экспертов, это может спровоцировать увеличение хакерских атак с целью хищения персональных данных и денег.
«Необходимо напомнить коллегам о базовых правилах кибербезопасности: не переходить по ссылкам в письмах от незнакомых людей, использовать надежные пароли», — напомнил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо (источник РБК).
По последним данным, в России выявлено 114 заразившихся.