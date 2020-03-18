Чем чревата справка о доходах по форме банка при оформлении ипотеки

Чтобы получить ипотеку, нужно в некоторые банки нести кипу документов. Разве что справку из бассейна не требуют. Среди прочего — справка о доходах. А как быть, если официальный доход не высокий? И что будет если в справке доход завышен?

В «Красном уголке бухгалтера» вопрос от подписчика.

Сотрудница берет ипотеку и просит Справку по форме банка. И указать там зарплату побольше, чем начислено... Чем это чревато? И как банк проверяет такие справки?

Банк ничего не проверяет. Некоторые банки параллельно просят еще справку 2-НДФЛ, сроки могут быть разные, зависит от банка.

Как-бы все понимают, что «белые» зарплаты позволить себе могут далеко не все, и соглашаются на такой вариант со справкой по форме банка.

Но по сути, это «мы понимаем что вы столько не зарабатываете, но готовы это принять».

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Тем не менее, несмотря на то, что банки этого не проверяют, риск один есть.

Если заемщик вдруг свалится в банкротство, то такая справка будет почти всегда означать невозможность реструктуризации долга. Поскольку долг был дан, по сути, с нарушением. Это прямой путь к реализации имущества и признания гражданина банкротом.

А вот что комментируют подписчики:

«Если банк просит по своей форме, то он же заранее знает, что сумма будет выше, чем в 2-ндфл. Банк еще запрашивает через госуслуги справку из пфр. Видит в этой справке другие суммы, но не возмущается. Также прозванивает на работу».

«По форме банка указывают реальную зарплату и она может быть выше официальной, для этого и существуют справки по форме банка».

«Если банк просит по своей форме, то он же заранее знает, что сумма будет выше, чем в 2-ндфл. Банк еще запрашивает через госуслуги справку из пфр. Видит в этой справке другие суммы, но не возмущается. Также прозванивает на работу».

«Если дама платить не будет, буху могут мошеничество пришить. Оно надо такие нервы?».

В общем, с одной стороны, банк особо не проверяет. А с другой, лучше указывать достоверные сведения.