Чем чревата справка о доходах по форме банка при оформлении ипотеки

Чтобы получить ипотеку, нужно в некоторые банки нести кипу документов. Разве что справку из бассейна не требуют. Среди прочего — справка о доходах. А как быть, если официальный доход не высокий? И что будет если в справке доход завышен?
В «Красном уголке бухгалтера» вопрос от подписчика.
Сотрудница берет ипотеку и просит Справку по форме банка. И указать там зарплату побольше, чем начислено... Чем это чревато? И как банк проверяет такие справки?Банк ничего не проверяет. Некоторые банки параллельно просят еще справку 2-НДФЛ, сроки могут быть разные, зависит от банка.
Как-бы все понимают, что «белые» зарплаты позволить себе могут далеко не все, и соглашаются на такой вариант со справкой по форме банка.
Но по сути, это «мы понимаем что вы столько не зарабатываете, но готовы это принять».Тем не менее, несмотря на то, что банки этого не проверяют, риск один есть.
Если заемщик вдруг свалится в банкротство, то такая справка будет почти всегда означать невозможность реструктуризации долга. Поскольку долг был дан, по сути, с нарушением. Это прямой путь к реализации имущества и признания гражданина банкротом.
А вот что комментируют подписчики:
- «Если банк просит по своей форме, то он же заранее знает, что сумма будет выше, чем в 2-ндфл. Банк еще запрашивает через госуслуги справку из пфр. Видит в этой справке другие суммы, но не возмущается. Также прозванивает на работу».
- «По форме банка указывают реальную зарплату и она может быть выше официальной, для этого и существуют справки по форме банка».
- «Если банк просит по своей форме, то он же заранее знает, что сумма будет выше, чем в 2-ндфл. Банк еще запрашивает через госуслуги справку из пфр. Видит в этой справке другие суммы, но не возмущается. Также прозванивает на работу».
- «Если дама платить не будет, буху могут мошеничество пришить. Оно надо такие нервы?».