Клерк.Ру

Курс ЦБ по валютам на завтра: доллар 77 рублей, евро 85

ЦБ объявил курсы валют на 19 марта. Доллар прыгнул на 3,3 рубля, евро на 2,6. 

Рубль пытался отыграться в предыдущие дни, но сегодня опять свалился.

На торгах курс доходил до 79 рублей, евро до 85. Примерно такой курс и объявили.

Ждем что будет дальше. Сбербанк уже прорабатывает стресс-тест при стоимости доллара в 100р и нефти в 20$.

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