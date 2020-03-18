Курс ЦБ по валютам на завтра: доллар 77 рублей, евро 85

А кто то уже делал интеграцию? поделитесь опытом с полей? ...
Церковь это инструмент власти, то есть на данный момент Путина. Её, церковь, невозможно использов...
Аэрофлот. Рыночная стоимость.17.02.2020: $2,011 млрд17.03.2020: $0,952 млрд...
работодателям такие работники не нужны. даже в очень хороших компаниях таких могут отсеивать на с...
рассуждение и доказательство для вас одно и тоже?
Знакомому ИП вызов прислали аж на 25 мая по акту камеральной проверки. ...
Хотела сказать "не хочется". Прошу прощения у 8529
Читать Библию в третий раз мне хочется. Знаете что такое дефиниция? Просто укажите, чем Ваше опре...
Вы бы хоть почитали о чем там речь в сенате шла, и во что это ему потом вылилось. Там не только п...
а на кресте и на мощах?а что если мощи обработать каким-нибудь мирамистином или подобным ему веще...
Думаете, нужно сажать в АУЗики и развозить по домам?
8529, расскажите нам, пожалуйста:Вы (8529) действительно регулярно едите человеческое мясо и пьёт...
О... все хотят погреть руки на событиях, вот и продавцы кирпичей и монолита подтянулись. А чего, ...
https://azbyka.ru/biblia/ вот это для начала можете почитать, потом можно будет продолжить...
зато за продукты и фарму можно не переживать
Ох дорогие мои, у меня уже даже попкорн кончился. Жгите! пойду кофе налью с печеньками.......
Ну т. е. Ваши претензии к Путину, а не к Церкви? Я очень рад. Предлагаю не развивать эту тему, за...
Да, потому что говорить правду легко и приятно!
все правильно написано, оборот в ресторане резко упал
Этого я не просила. Дайте свое определение, что означает по вашему "верующий". Если Ваше определе...
Давайте прекратим лукавить, это реально утомляет. Если же Вы искренни, то я сожалею, что Вам отве...
Вот и возможный корень неприятия Церкви. "Объясните мне в паре постов про Бога и веру" буквально....
Это меня всегда удивляло: насчитал рубль налогов вместо двух - получай "грубое нарушение". С пока...
Вы не понимаете, реально? Вы говорили о "надежде", а я сделала абсолютное утверждение. Я только у...
Естественно. И имеющихся знаний более чем достаточно.
Куда она должна отдать, по Вашему мнению, "последние копейки"? И почему именно Вы решаете, как ей...
Дайте своё. Я буду рада услышать что то принципиально новое. ...
Путин тратит российский бюджет на строительство церквей и насаждение религии, а попросту на одурм...
Нравится? Примерно то же делают обычно атеисты, когда рассуждают о вере и религии...
Ахахах, теперь прием "да ты сам-то не знаешь!"))))))) Право, беседа подняла мне настроение))))Дел...
Ага, бабулька жертвует последние копейки и приговаривает : "Это батюшке на новый лексус, а то т...
Да, умышленно, дабы не было двусмысленности. )
Я показала Вам где можно найти то что я знаю о слове "верующий". Однако не понятно, что Вы о нем ...
Автор вообще про Россию писал?
Как мило, при цитировании Вы изменили мой пост под свой смысл))))))) Чем еще порадуете?...
Теперь Вы называете тождественным знать и найти в словаре? ))))))))) Ахахах, простите, но это пра...