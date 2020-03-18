Курс ЦБ по валютам на завтра: доллар 77 рублей, евро 85

Тамара Танатарова А кто то уже делал интеграцию? поделитесь опытом с полей? ... Маркировка обуви в 1С

VikaV2193 Читать Библию в третий раз мне хочется. Знаете что такое дефиниция? Просто укажите, чем Ваше опре... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

mityai Вы бы хоть почитали о чем там речь в сенате шла, и во что это ему потом вылилось. Там не только п... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Огурец Корнишонов а на кресте и на мощах?а что если мощи обработать каким-нибудь мирамистином или подобным ему веще... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Ну т. е. Ваши претензии к Путину, а не к Церкви? Я очень рад. Предлагаю не развивать эту тему, за... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Вот и возможный корень неприятия Церкви. "Объясните мне в паре постов про Бога и веру" буквально.... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

ananasik-s Это меня всегда удивляло: насчитал рубль налогов вместо двух - получай "грубое нарушение". С пока... Риски для главных бухгалтеров все возрастают

Бабловед Путин тратит российский бюджет на строительство церквей и насаждение религии, а попросту на одурм... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии