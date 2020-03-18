Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек

За сутки плюс 33 человека. Все новые инфицированные посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.

Из них 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях.

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Появилось предложение сажать в тюрьму прибывающих из-за границы и отказывающихся самоизолироваться.

А для тех, кто в самоизоляции, очень нужен алкоголь, так считает Греф.