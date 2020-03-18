Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек

Эксперимент без собственно эксперимента, но с нужными выводами?))))А как же рациональность атеист...
Согласно п.п. 25 п. 3 ст 149 НК РФ не подлежит обложению НДС передача в рекламных целях товаров ...
Да ну?! И как же это таким образом можно проиллюстировать? Всё перечисленное даёт навыки: спортив...
Извините, я тороплюсь. Хотела сказать "не изучен"
Эффект плацебо есть, но изучен, потому что с ним замешан обратный эффект, а его изучение совсем н...
Эффект плацебо при апендиците или открытом (смещенном) переломе, как то не очень может сработать....
Лучше проиллюстрируй на примере росглавпопа - он не верит в богову защиту, поэтому его охраняет Ф...
Вообще то, это правда. Это эффект плацебо в общем смысле. ...
"Вера исцеляет.." А мне интересно, верующий с признаками апендицита, прободной язвы, переломами...
таким же способом можно проиллюстрировать не нужность общения на форумах, посещения стадионов, те...
а промурлыкайте незнающим
Пока только по одному чеку, а не по одному талону.Но надолго ли?...
Проиллюстрирую не нужность религии.Вот ситуация. Попали на необитаемый остров два человека атеист...
@msneg, а вы, наверное, не в курсе, каким образом короновирус попал из Китая в Италию?...
Вадим Шефнер. Девушка у обрыва
Так что, уже можно варить? Да/нет?
к пониманию Библии не приблизитесь.А как к нему приблизиться, если мне не отвечают на простой воп...
звоните по номеру, указанному в листовке и спрашиваете - освобождает ли вызов в налоговую от кара...
А кто то уже делал интеграцию? поделитесь опытом с полей? ...
Церковь это инструмент власти, то есть на данный момент Путина. Её, церковь, невозможно использов...
Аэрофлот. Рыночная стоимость.17.02.2020: $2,011 млрд17.03.2020: $0,952 млрд...
работодателям такие работники не нужны. даже в очень хороших компаниях таких могут отсеивать на с...
рассуждение и доказательство для вас одно и тоже?
Знакомому ИП вызов прислали аж на 25 мая по акту камеральной проверки. ...
Хотела сказать "не хочется". Прошу прощения у 8529
Читать Библию в третий раз мне хочется. Знаете что такое дефиниция? Просто укажите, чем Ваше опре...
Вы бы хоть почитали о чем там речь в сенате шла, и во что это ему потом вылилось. Там не только п...
а на кресте и на мощах?а что если мощи обработать каким-нибудь мирамистином или подобным ему веще...
Думаете, нужно сажать в АУЗики и развозить по домам?
8529, расскажите нам, пожалуйста:Вы (8529) действительно регулярно едите человеческое мясо и пьёт...
О... все хотят погреть руки на событиях, вот и продавцы кирпичей и монолита подтянулись. А чего, ...
https://azbyka.ru/biblia/ вот это для начала можете почитать, потом можно будет продолжить...
зато за продукты и фарму можно не переживать
Ох дорогие мои, у меня уже даже попкорн кончился. Жгите! пойду кофе налью с печеньками.......