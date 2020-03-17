Клерк.Ру

Греф считает, что алкоголь важен всем. Особенно тем, кто в самоизоляции

Греф предлагает легализовать онлайн-торговлю алкоголя и безрецептурных лекарств

«Разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарствами и алкоголем — это очень важная мера. Сейчас правительство разрабатывает соответствующие поправки. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено и людям уже не надо будет посещать магазины и аптеки», — сказал Греф.

В ходе онлайн-конференции он объяснил это тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции (источник РБК).

Действительно, на фоне таких новостей только антидепрессантами и алкоголем осталось запастись. И тушенкой с гречкой.  

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