Греф считает, что алкоголь важен всем. Особенно тем, кто в самоизоляции

Греф предлагает легализовать онлайн-торговлю алкоголя и безрецептурных лекарств
«Разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарствами и алкоголем — это очень важная мера. Сейчас правительство разрабатывает соответствующие поправки. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено и людям уже не надо будет посещать магазины и аптеки», — сказал Греф.
В ходе онлайн-конференции он объяснил это тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции (источник РБК).
Действительно, на фоне таких новостей только антидепрессантами и алкоголем осталось запастись. И тушенкой с гречкой.