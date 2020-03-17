Греф считает, что алкоголь важен всем. Особенно тем, кто в самоизоляции

T@nya Т.е. тем, кто пишет за деньги нашей власти вы верите? А оценить сами, кто и что пишет, вы не може... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

VikaV2193 Ваша ошибка в том, что Вы решили, что не нравитесь потому что веруете. Всем плевать на вашу веру... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

vvarior во всем мире снижают налоги или дают отсрочки а у нас повышают, во дела... В апреле социальные пенсии повысят на 6,1 %

Кошки Рyлят Ждем, когда он пообещает не вводить талоны на еду и туалетную бумагу. А то, давно что-то его обещ... Путин призывает не тратить зря деньги, покупая продукты впрок

VikaV2193 Люди радовались после отмены 6 ст. конституции 77 года о руководящей и направляющей роли партии, ... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

id891506 Жгут напалмом за две недели до срока. Видимо, совсем худо дело.... ))... Налоговики не будут блокировать счета за мелкие долги

Над.К Т.е. тем, кто пишет за деньги нашей власти вы верите? А оценить сами, кто и что пишет, вы не може... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

T@nya С чего Вы взяли, что я прикидываюсь. Я просто хочу услышать вразумительный ответ, в чем же такая ... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

T@nya ну «клятые иностранцы» - это слишком Я просто не верю тем, кто пишет о нашей стране за зарубежны... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

ДмитрийW Вот например сидите вы работаете, вдруг к вам заходит дурачок с пальцем в носу и говорит "тыкайте... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Елена_Шмелькова Если б еще трубки брали... Так и придется ехать в 20 налоговую, не могу дозвониться уже 2 недели,... Налоговые инспекции из-за карантина не закрываются. Но разрешают к ним не приезжать

manik Вы правы. К счастью, адекватных клерков намного больше. От верующих людей идет больше позитива и ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Я Вас не знаю, не знаю, на кого Вы похожи. Ну вот Вы считаете людей за обезьянок, кто-то верующих... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии