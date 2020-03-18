Налоговые и таможенные проверки бизнеса отменены до 1 мая. Приостановят даже назначенные

Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти приостановить до мая проверки. Речь, в том числе идет о налоговых и таможенных проверках. Поручение опубликовали сегодня на сайте правительства РФ. «Клерк» предупреждал об этом вчера и сегодня утром.

Под мораторий попали проверки, в отношении которых применяется Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…», а также выездные налоговые и плановые выездные таможенные проверки.

Исключение – внеплановые проверки, основанием для которых является угроза жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций, проверки ради выдачи лицензий и аккредитаций.

Срок действия поручения – незамедлительно.

К 20 марта ведомства должны решить вопрос с приостановкой уже назначенных проверок.

Напомним, что Мишустин уже поручил ФНС предоставить отсрочку по налогам со сроком уплаты до 1 мая 2020 г. для российских туристических фирм и авиакомпаний. А Минфину предписал до 20 марта внести в правительство проект закона об отказе от пени за долги по налогам турфирм и авиакомпаний.