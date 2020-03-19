Свежие данные по вирусу в России

Скончалась пациентка в возрасте 79 лет в московской инфекционной больнице.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний и патологии: сахарный диабет, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек.

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