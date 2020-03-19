Рекомендации чиновникам: прикрывать рот при чихании и чаще мыть руки

Минтруд опубликовал методические рекомендации по режиму труда органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций с госучастием.

Документ разработан с целью нераспространения коронавируса.

В частности, рекомендуется отменить загранкомандировки. Также чиновникам лучше отказаться от всех поездок в отпуске в страны с неблагоприятной ситуацией по вирусу.

Совещания, заседания и конференции — свести к минимуму.

Рекомендовано временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме.

Чтобы чиновники не скапливались толпой в одном помещении, рекомендовано установить гибкий график работы. Как говорится, меньше народа — больше кислорода.

Чтобы посторонние пореже посещали госорганы, рекомендуется чаще использовать электронный документооборот.

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Сотрудники с температурой и другими признаками респираторного заболевания на работу допускаться не должны.

Такой сотрудник выпроваживается домой, вызывает врача и ежедневно докладывает работодателю о своем самочувствии.

Помещения должны проветриваться, а работники — регулярно мыть руки и чихая, прикрываться салфеткой. Для этого сотрудники должны носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его.

Ежедневно надо дезинфицировать дверные ручек, выключатели, поручни, перила.

Кроме того, госорганам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей.