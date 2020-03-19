Нефть по $25 – этого не ожидал никто

Совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун заявил, что никто не мог представить, что после выхода России из сделки ОПЕК цена на нефть опустится до $25 за баррель.

Такую цену он назвал катастрофической, передает РБК.

По его словам, на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК , «никакая идея о выходе России из сделки не обсуждалась».

«Хотя я знаю, что отдельные государственные компании эту идею активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», — отметил Федун.

По мнению Федуна, в самой «негативной ситуации» из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которая заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке. «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — отметил он.