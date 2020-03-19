Путин сказал, что он не царь, потому что каждый день работает

В очередном интервью в рамках «20 вопросов Владимиру Путину» президент не хочет сравнивать себя с царем и говорит об искренности простых людей в их чаяньях.

Началось все с вопроса ведущего Андрея Ванденко, кем видит себя президент в 2024 году.

«Ну впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно» — сказал Путин.

Ванденко: «А как Вы относитесь к тому, что Вас называют царём?».

Путин: «Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день».

А вот больше всего наш президент верит простым людям. Так и сказал.