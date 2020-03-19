Бухгалтеры переходят на удаленку. И рассказывают, как настроили работу

Сейчас многие компании принимают решение о переводе сотрудников на удаленку.

В этой связи у бухгалтеров возникает вопрос по организации процесса работы. Как обеспечить доступ к программе? Этот вопрос стал темой обсуждения в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке. У автора темы база 1С хранится на сервере в офисе. В программе работают 3 сотрудника.

Коллеги предлагают различные варианты:

1. Через team viewer, any desk и ammyy admin.

2. Через «Удаленное подключение к удаленному рабочему столу».

3. Перенести базу в облако. Хотя бы временно. Потом, когда все утихнет, вернуть все назад на рабочий комп.

Бухгалтеры делятся советами и рассказывают, как настроили такую работу у себя.

У нас на домашних компах установлен Radmin Viewer. У меня в телефоне — приложение для офисного роутера, с которого я могу включать и выключать любой комп, в т.ч. сервер. Утром всех включаю, на домашних компах получается удалённый экран. Выключаются сами сотрудники обычным порядком. — пишет Вера

Самое удобное — настроить vpn на Mikrotik, тогда локальная офисная сеть будет доступна из дома и останется привычное сетевое окружение, будете работать, как и прежде. Стоимость железок от 2 до 10 т.р.(зависит от производительности) нужно поставить в офисе(возможно уже имеется) и каждой удалённой точке 📌 Реклама Отключить — Vladimir