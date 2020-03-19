Как бизнесу сэкономить во время эпидемии и кризиса

Нефть падает, рубль падает вслед за ней, из-за эпидемии производства могут встать. Как быть в этих условиях бизнесу?

Конечно, Правительство во главе с Мишустиным сегодня объявило о небольшом послаблении для бизнеса — на три месяца, считая март, малый и средний бизнесу дана отсрочка по уплате страховых взносов. И тем, кто арендует государственное или муниципальное имущество — отсрочка по уплате аренды. Налоговых каникул решили не устраивать.

Причем, это не отмена, это отсрочка. То есть, платить придется, только не сейчас, а потом. Прощать платежи никто не собирается.

Кстати, Управляющий партнер в Tax Advisor Дмитрий Костальгин считает, что в итоге бизнес заплатит больше из-за этой отсрочки.

Один из путей для юзнеса сэкономить в кризисный период — платить работникам в случае вынужденного простоя не полный оклад, а две трети от него. Но если предприятие работает, простоя нет?

Тут можно перевести работника на режим неполного рабочего дня, и опять-таки платить ему меньше. Только уведомить его об этом нужно не ранее, чем за два месяца.

То есть, придется с сотрудниками договариваться. А в условиях кризиса вряд ли кто согласится получать меньше.